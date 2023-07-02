Muzaffer D.(35) idaresindeki 19 BF 626 plakalı otomobil ile Tuncay Ç.(43)’nin kullandığı 14 BP 855 plakalı otomobil Çorum-İskilip yolu Cerit Köyü mevkiinde çarpıştı.
Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Figen D.(34), Halit Aras D.(2), Eylül D.(6), Murat Ç.(44), Batuhan Ç.(14), Muhammet Emir Ç.(12) ve Mustafa Ç.(63) yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.