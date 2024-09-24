İskilip Kaymakamı Ramazan Polat beraberinde İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İskilip heyeti, Vali Dağlı’ya görev süresi boyunca ilimiz ve ilçelerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilirken yeni görevinde başarılar dilendi.

Vali Dağlı da İskilip ile olan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve gelecekte de bu ilişkilerin devam etmesini temenni etti.

Ayrıca, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve beraberindeki heyet de Vali Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundu. Torun, Vali Dağlı’ya yerel yönetimle olan işbirliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Vali Dağlı, misafirlerine teşekkür ederek, il için yapılacak çalışmalarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Editör: NURDAN AKBAŞ