İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantıları Muhammed Fatih Temur yönetiminde yapılan oturum ile başladı. Toplantıda İskilip Taş Mektep’in alanında bulunan İl Özel İdaresi’ne ait 853 metrekare alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek onaylandı.

Buna göre İskilip’te “Taş Mektep” olarak bilinen Meydan Arifbey Mahallesi’ndeki Bin 647 metrekare alanlı Misak-ı Milli İlkokulu’nun yer aldığı alanın yüzde 47’sinin yani 853 metrekarelik bölümünün İl Özel İdaresi’ne ait olduğu belirtildi. Bu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü adına Halk Kütüphanesi yapılmak üzere 25 yıllığına tahsisi konusunda Vali Ali Çalgan’ın ilgili yazısı okundu. Meclis üyeleri talebi oybirliği ile kabul etti.



ÇİLEK PROJESİ

İÇİN ORTAKLIK

İl Genel Meclisi’nde Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Oğuzlar İlçesi Çilek Yetiştiriciliği’nin Yaygınlaştırılması Projesi”ne İl Özel İdaresi’nin ortak olması hususu ile ilgili Valilik havalesi ile gündeme gelen önerge ise incelenmek üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na sevk edildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Osman Güllü, gündem maddesi ile ilgili söz alarak çalışmaların gecikmemesi adına Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinin çalışmalarını hızlandırmalarını da talep etti. Proje kapsamında üreticilerin arazilerini hazırlaması gerektiğini bunun yapılması için de konunun biran önce raporlaştırılamamasının üreticiyi mağdur edebileceğini de hatırlattı.



“HEYKELLER

HALA YERDE”

AK Parti Alaca İl Genel Meclisi Üyesi Selahattin Eyyübi Batır da toplantıda yaptığı konuşmada Alacahöyük Müzesi yanında bulunan köy konağının perişan halde olduğunu vurgulayarak köy konağı ve çevresinde düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. Batır ayrıca Çorum-Sungurlu yolu üzerinde Alacahöyük yol girişindeki Hitit figürlerinin yer aldığı heykellerin hala yerde durduğunu ve onarılarak eski haline getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

AKGÜL’DEN VEDA

İl Genel Meclisi CHP önceki dönem Grup Başkanvekili Sadettin Akgül yaptığı gündem dışı konuşmada bir yıldır sürdürdüğü görevde farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da memleket sevgisi ortak noktasında saygı ve dayanışma duyguları içinde hizmete öncelik verdiklerini söyledi. Akgül, adil, yapıcı ve uzlaştırıcı tavırları nedeni ile İl Genel Meclisi Başkanı Temur’a da teşekkür etti. Muhammed Fatih Temur de her zaman tecrübesinden yararlandıkları Akgül’e hizmetleri için teşekkür etti.

CHP’nin yeni Grup Başkanvekili Veli Uysal da Sadettin Akgül’e hizmetler için teşekkür ederek yaptığı konuşmasında daha önceki yıllarda olduğu gibi bu dönem de meclis üyeleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerine inandığını vurguladı.