Belediye Meclisi’nde konuşan Aşgın, Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen performans analizleri için 2 Nisan tarihine kadar bir süre tanıdıklarını belirterek, bu süreçte titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve yapılaşma süreçlerinin güvenliği, mevzuata uygunluğu konusunda azami hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

Aşgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Son dönemde tarafımızca tespit edilen bazı hatalı işlemler üzerine, belediye olarak sürecin üzerine ivedilikle gittik ve gerekli tüm adımları attık. Hukuki, idari ve teknik süreçler, ilgili her bir kurum tarafından başlatılmış olup, belediyemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

Yapı denetim kuruluşlarının da talebi üzerine, sürecin sağlıklı ilerlemesi amacıyla ilgili inşaatlar geçici olarak durdurulmuştu. Üniversitenin hazırladığı performans raporları büyük ölçüde tamamlanmış ve bize ulaşmıştır. Şu ana kadar gelen raporlar binaların mevcut durumda güvenli olduğunu ve yıkılma riskinin söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır.

Henüz raporlanmamış az sayıda proje ile ilgili analizler devam etmekte olup, tamamlandığında bunlar da kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Olumlu raporlar doğrultusunda, belediye olarak verdiğimiz durdurma kararlarını kaldırmış bulunuyoruz. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı durdurma tedbiri hâlâ yürürlüktedir. Sürecin hızlandırılması amacıyla belediye olarak gerekli girişimleri başlattık.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Bu süreçte çeşitli spekülasyonların ve yanlış bilgilerin yayılabileceğinin farkındayız. Belediye ve resmi kurumlar dışında yayılan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın güvenilir ve doğru bilgiye erişimini sağlamak adına, yalnızca yetkili mercilerin resmi açıklamalarına itibar edilmesi gerekmektedir.Belediye olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her şeyin önünde tuttuğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Süreci şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edecek, tüm gelişmeleri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşacağız.Hep birlikte Çorum’un daha güvenli ve sağlıklı bir şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz. Meclis üyelerimizin de bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olarak hareket etmelerini, vatandaşlarımıza doğru bilgiyi aktarmalarını rica ediyorum.”