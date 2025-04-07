CHP’nin önceki gün yapılan olağanüstü kurultayında genel başkanlık seçiminin ardından 52 kişiden oluşan Parti Meclisi için de seçim yapıldı. Çorumlu Av. Ali Haydar Hakverdi, aldığı 728 oyla 23. sıradan CHP Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partiye kayyum atanmasının önüne geçmek amacıyla yaptığı çağrı üzerine toplanan 21. CHP olağanüstü Kurultayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“İrade Milletindir” temasıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayda, Özgür Özel, kayıtlı 1323 delegeden 1276’sının katıldığı oylamada, 1171 delegenin oylarıyla yeniden Genel Başkan oldu.

Kurultayda ayrıca 52 kişiden oluşan Parti Meclisi için seçim gerçekleşti. Buna göre 25, 26 ve 27 Dönem CHP Ankara Milletvekili olan Çorumlu Hakverdi, 728 oy alarak PM’ye girdi.

Editör: HABER MERKEZİ