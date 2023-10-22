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İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, Bakan Yumaklı’ya ve bu sonucun alınmasına emeği geçen herkese teşekkür ederken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın desteğini isteyeceklerini ve “6. bölge” talebinde bulunacaklarını söyledi.

OSB ile birlikte, İskilip’e yüz yılda gelmeyen yatırımın birkaç yıl içinde geleceğini ifade eden Fikret Kısar, “Cumhurbaşkanımızın onayından sonra üretilen 50 adet fabrika parseli yatırımcıya ücretsiz olarak verilip müteşebisler cazip teşviklerden yararlandırılacak. İskilip geçmişteki gücüne kavuşacak, göç tersine dönecek” dedi.