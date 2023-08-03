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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçenin iki futbol kulübü İskilipspor ve İskilipgücü’nün Belediye çatısı altında birleşmesiyle güç birliği oluşturmaları gerektiğine vurgu yaparken, “İskilip bu iki takımı maddi olarak taşıyamıyor ve gerekli başarılar elde edilemiyor. Büyükşehirlerdeki hemşehrilerimizin de talebiyle, artık bu iki kulübümüzü Belediye çatısı altında birleşmeye davet ediyorum. İnşallah, kulüplerimiz bu davetime olumlu karşılık verir ve güçlü bir amatör futbol takımı ile ilçemizi en iyi şekilde temsil edip, ilçeye yeni bir heyecan katarız” dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçenin futbol kulüplerinden İskilipspor ve İskilipgücü’ne Belediye çatısı altında birleşme çağrısı yaptı.

Birleşme sonucu hem meddi, hem de sportif bakımdan daha güçlü bir takımla İskilip’in daha iyi şekilde temsil edileceğine vurgu yapan Başkan Ali Sülük, birleşme çağrısının aynı zamanda hemşehrilerinin ve iş insanlarının da ortak çağrısı olduğunun altını çizdi.

Ali Sülük’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Uzun yıllardır sporun içerisindeyim. İskilipspor’da futbolculuk, antrenörlük, yöneticilik ve en son da başkanlık yaptım. Belediye başkanı seçildiğim günden beri de gençlerimizin spor yapmalarını, kıymetli zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini önemsiyorum. Bununla ilgili olarak da oldukça aktif olarak çalıştığımızı düşünüyorum.

İSKİLİP İKİ TAKIMI KALDIRMIYOR

Biliyorsunuz, ilçemizde bir bayan güreş takımımız, bir de amatör futbolda faaliyet gösteren iki takımımız var. Kulüp yöneticisi olduğum zamanlarda da, hâlihazırda da sürekli şu sorunla karşılaşıyoruz. İskilip’te iki tane amatör takım var ve İskilip bu iki takımı maddi olarak taşıyamıyor ve gerekli başarılar elde edilemiyor.

BELEDİYE BÜNYESİNDE YENİ TAKIM

İskilip’in sportif potansiyeli belli, maddi potansiyeli belli. Uzun yıllar direnmeme rağmen, iki kulübün spor yapmasını önemsememe rağmen özellikle Ankara ve İstanbul’daki hemşerilerimizden şöyle bir talep geldi. Dediler ki, başkanım iki kulübü birleştirelim, biz de büyükşehirlerden destek olalım gücümüzün yettiği kadar. İskilip’i özellikle futbolda daha iyi temsil edecek, belediye bünyesinde yeni bir takım oluşturalım.

Ben bu teklifi ciddiye aldım ve İskilipspor ile İskilipgücü’nü İskilip Belediyesi çatısı altında birleşmeye davet ediyorum. Bu şekilde, gerek Belediyemiz, gerekse vatandaşlar tarafından spora aktarılan kaynak ve sporcu kaynağı tek elde birleşmiş olacak ve usta ellerde çalıştırılmış olacak.

Burada tabii ki yıllardan beri gelen bir sürtüşme var. İşte o olursa ben olmam, ben olursa o olmaz, burada her iki kulüp yöneticilerinin de Belediye çatısı altında birleşerek, gerekirse yeni bir yönetim ve yeni hocalarla çalışma konusunda iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum.

GÜÇLÜ BİR TAKIMLA DAHA İYİ TEMSİL EDERİZ

İnşallah, kulüplerimiz bu davetime olumlu karşılık verir ve güçlü bir amatör futbol takımı ile ilçemizi en iyi şekilde temsil ederiz ve ilçeye yeni bir heyecan katarız. İlçemizde futbol seviliyor ve ben başarılı bir takımın da İskilip halkı tarafından destekleneceğini düşünüyorum.

BEN ARTIK BIKTIM

Bugün buradan iki kulübün de yetkililerine sesleniyorum. Buyurun gelin, Belediye çatısı altında kulüplerimizi birleştirelim ve bu şekilde tek elden, güçlü bir İskilip takımı kurarak ilçemizi en güçlü şekilde temsil edelim. Bu iyi niyetli çağrımıza cevap vermeyen arkadaşlarımız var, bunu da halkımızın takdirine bırakıyorum. Zira, sürekli bunlarla karşılaşmaktan ben artık bıktım, yoruldum. Ben yönetici iken de aynı şeylerle karşılaşıyordum. Birleşme çağrısının, İskilipli, spora gönül vermiş işadamlarının da çağrısı olduğunu yenileyerek, spor kulüplerimizi Belediye çatısı altında birleşmeye davet ediyorum.”