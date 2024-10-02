İskilip’te spora gönül veren gençlerin en uğrak merkezi olması planlanan Gençlik Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Önceki gün hizmete açılan gençlik merkezinde dinlenme odaları, antrenman salonları, kütüphane, eğitim odaları ve gençlerin eğlenebileceği langırt gibi oyunlar bulunuyor.

İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, yapımı tamamlanan gençlik merkezine gençleri ve 7’den 70’e tüm İskilipli vatandaşları davet etti. Akkocaoğlu, vatandaşların rahatça spor yapabilecekleri, kütüphanelerden istifade edebileceği, sanatsal faaliyetlerini yürütebileceği bir tesis kazandıklarını belirtirken, emeği geçenlere teşekkür etti.