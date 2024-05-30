Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Koçak, İskilip'in coğrafi işaretli yemeği olan İskilip dolmasını tanıttı.

Mengen'de düzenlenen etkinlikte, Bolu Valisi, BAİBÜ Rektörü, Mengen İlçe Kaymakamı ve Mengen Belediye Başkanı gibi önemli misafirler ağırlandı. Bu etkinlikte, Ankara'da büyüyen İskilipli 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Koçak, İskilip'in coğrafi işaretli yemeği olan İskilip dolmasını tanıttı.

Mengen'in aşçılar diyarı olarak bilindiği ve gastronomi dünyasında büyük bir öneme sahip olduğu bu etkinlikte, İskilip dolmasının tanıtılması büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca, misafirlere İskilip dolmasının yapılışı ve tarihi hakkında bilgiler verildi. Bu lezzetli yemeğin hazırlanış sürecini ve sunumunu içeren videolar, etkinliğin en çok ilgi çeken anlarından biri oldu.

Tuğçe Koçak, İskilip dolmasının tanıtımıyla ilgili düşüncelerini paylaşırken, "Böyle önemli bir günde, yöremizin özel lezzetini tanıtmaktan gurur duydum. İskilip dolmasının daha geniş kitlelere ulaşmasını ve tanınmasını sağladığımız için mutluyum" dedi.

Bu etkinlik, Türk mutfağının zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmak için büyük bir fırsat sundu. İskilip dolmasının yanı sıra, birçok farklı yöresel lezzet de etkinlikte sergilendi ve misafirlerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin sonunda, katılımcılara Türk mutfağının çeşitliliğini ve zenginliğini keşfetme fırsatı sunan organizasyon için teşekkür edildi. Bu tür etkinliklerin, Türk mutfağının dünya çapında tanınmasına katkıda bulunacağı vurgulandı.

Editör: İHA AJANS