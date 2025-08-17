İskilip Kaymakamlığı koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel eğitim öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla “Evimiz Çiçekleniyor” temalı bir etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık Proje Ekibi'nin koordinesinde düzenlenen etkinlik, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerinin sağlandığı etkinlikte, temalı çalışmaların ardından çeşitli oyunlar oynandığı belirtildi. Etkinliğe özel eğitim gören öğrenciler, aileleri ve ilgili kurumların personeli katıldı.

