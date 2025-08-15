İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan sergi, İskilip Şehir Parkı’nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Serginin açılışına Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, kadın emeğinin ve üretkenliğinin toplumdaki yerini daha görünür kılmak için bu tür çalışmalara destek verdiklerini belirterek, “Her biri sabrın, emeğin ve yaratıcılığın ürünü olan bu eserler, kadınlarımızın neler başarabileceğini bir kez daha gururla ortaya koyuyor. İskilip Belediyesi olarak biz, üreten kadının her daim yanındayız. Onların emeğini desteklemek ve yollarını açmak bizim için bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Kumaşa işlenen umut, ilmek ilmek örülen cesaret ve her detayında hissedilen üretme tutkusu, sergide yer alan eserlerde kendini gösterdi. Etkinlik, İskilip’te kadın dayanışmasının ve üretiminin geldiği noktayı gözler önüne sererken, sergi boyunca vatandaşlardan da tam not aldı.

