Avrupa Komisyonu’nun Sıfır Atık Hibe Programı kapsamında yürütülen proje çalışmaları çerçevesinde, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, belediye ile HİTÜ ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan projeye yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, İskilip Kaymakamlığı ve Belediye proje ekibi, özel sektör temsilcileri ile belediye personeli katıldı.

Toplantıda, ilçede sıfır atık yaklaşımının uygulanması, atık yönetiminin modernizasyonu ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik somut adımlar masaya yatırıldı.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci, “Sıfır atık vizyonunu memleketimizde hayata geçirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte güçlü ve kararlı bir adım atıyoruz. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve örnek bir uygulamayı İskilip’imize kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz, ilçemizde sıfır atık yaklaşımını hayata geçirerek çevreye duyarlı, sürdürülebilir uygulamaların öncüsü olmak. Bu vizyona katkı sunan tüm kurum temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin kabul edilmesi halinde İskilip, sıfır atık konusunda bölgesel bir örnek model haline gelmeyi hedefliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR