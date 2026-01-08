İskilip Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının korunmasına yönelik vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Soğuk havalarda sokak hayvanlarının ısınmak amacıyla araçların motor bölümüne sığınabildiğine dikkat çekildi.

İskilip Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aracın kontrol edilmeden çalıştırılması halinde motor bölümüne giren hayvanların fark edilmeyerek hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Bu tür üzücü olayların önüne geçebilmek için sürücülerden, araçlarını çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurmaları ve mümkünse kısa bir süre bekleyerek hayvanların çıkmasına fırsat tanımaları istendi.

Açıklamada, bu basit ama etkili önlemin can dostlarının yaşamını koruyacağı vurgulanarak, kış aylarının hem insanlar hem de hayvanlar için daha güvenli geçirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

İskilip Belediyesi, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi