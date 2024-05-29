Poliklinik açılışına İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan İlçe Müdür Vekili Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu, tütün ve tütün ürünleri kullanımının başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ciddi hastalığa davetiye çıkardığını anlattı.

Polikliniği hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Asanoğlu, tütün ve tütün ürünleri kullanan herkese polikliniğe başvurarak destek alma çağrısında bulundu.

Poliklinik açılışında sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hastalara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Açılış töreninden sonra poliklinik gezilerek törene katılanlara sigara bıraktırma hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Editör: İHA AJANS