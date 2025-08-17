İskilip Kaymakamlığı koordinesinde, İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu’nda düzenlenen Aşçı Çırağı Kursu’nun kapanış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve kursiyerler katıldı.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta eğitim alan kursiyerler, kapanışta hazırladıkları birbirinden lezzetli yemekleri sergiledi. Hem sunumları hem de tatlarıyla büyük beğeni toplayan ikramlar, katılımcılardan tam not aldı.

Kapanış sonrası değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Çizikci, “Bu güzel çalışmada emeği geçen tüm kursiyerlerimize, usta öğreticimize ve Halk Eğitim Merkezimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çizikci ayrıca İskilip Belediyesi olarak, meslek edindirmeye yönelik bu tür faaliyetlere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi