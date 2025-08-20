İskilip ilçesinde kaybolan Eldivas Babayiğit (86) için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, çok sayıda kurumun yanı sıra İHH Çorum ekibi de destek verdi.

AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama faaliyetlerine İHH Çorum’dan 11 gönüllü ve 2 araçla katılım sağlandı. Ekipler, bölgede arama çalışmalarını sürdürerek kayıp vatandaşın bulunabilmesi için yoğun çaba gösterdi.

Yerliköy’de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezine kızını ziyarete geldikten sonra kaybolan Babayiğit’in bulunabilmesi için başlatılan çalışmalarda; arama-kurtarma köpeği “Lodos” da görev aldı.

İHH Çorum ekibi, özellikle kırsal alanlarda ve bağ-bahçelerin yoğun olduğu bölgelerde tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Arama-kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllüler, “Her can bizim için kıymetli. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden sahadayız” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi