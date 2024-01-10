Sülük, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" fotoğrafına oy veren Sülük, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" fotoğrafını seçti.
"Haber" kategorisinde Costas Baltas'ın "Çarpışma", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın Teri" fotoğrafını oylayan Sülük, "Spor" kategorisinde de Ömer Sercan Karkuş'un "Metenin Nişanı" karesini tercih etti.
Ali Sülük, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.