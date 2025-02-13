Ziyarette, İŞKAD’ın çalışmaları ve Çorum’daki kadın girişimciliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek üyeleri, Çorum’da kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için yapılabilecek projeler hakkında fikirlerini paylaştı.

İŞKAD Başkan Yardımcısı Ebru Gül Çömüz, Çorum’daki kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.

Mustafa Demirkıran ise, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların toplumsal gelişime katkı sağlamak adına yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı işbirliği mesajlarıyla son buldu.