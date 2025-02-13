Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan WTT (World Table Tennis) Kapadokya Uluslararası Açık Turnuva Nevşehir’in Kapadokya ilçesinde start aldı. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun ter dökeceği turnuvada Çorumlu sporcularda madalya mücadelesi verecek. Çorumlu antrenör Derya Bilgili önderliğinde Çorum Spor İhtisas Kulübü altyapısından yetişen sporculardan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Aybüke Banu Şimşek, Trabzonspor’dan Halil İbrahim Zer, Bu Piliç Balıkesirspor’dan Yiğit Furkan Şimşek ve Çorum Arena Spor Kulübü’nden Muhammed Emre Kantik 3 gün sürecek turnuvada ülkemizi temsil edecek.

MEDYA VE İZLEYİCİ KATILIMI

Turnuva, dünya genelinde birçok medya kuruluşu tarafından takip ediliyor ve canlı yayınlarla izleyicilere ulaşıyor. Spor severler, hem sahada hem de ekran başında bu büyük heyecana ortak oluyor. WTT Feeder turnuvası, masa tenisi severler için yılın en önemli etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Sonuç olarak, WTT Feeder Nevşehir turnuvası, sporcuların performanslarıyla iz bırakacak ve Türkiye'nin spor turizmi alanındaki gücünü bir kez daha kanıtlayacak. Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri eşliğinde, masa tenisi dünyasının en iyileri unutulmaz bir turnuvaya imza atacak.