Ziraat Türkiye Kupası gruplarında son hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, gruplarda son maçlar 25-27 Şubat tarihlerinde oynanacak. C grubunda yer alan ve ilk iki maçını kaybeden Ahlatcı Çorum FK, ligde de rakibi olan Boluspor’la 26 Şubat Çarşamba günü karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.

Grupta oynanacak diğer maçlarda ise, 27 Şubat Perşembe günü, saat 19.00’da Eyüpspor’la Başakşehir FK, Galatasaray ile de Konyaspor karşı karşıya gelecek.