Alaca Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç sporcusu, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası finalinde Çorum'u temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları yarışmaları çerçevesinde Bay-Bayan Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Müsabakaları Zonguldak’ta yapıldı.

Alaca Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İlhan Yılmaz, şampiyonayı 3. bitirerek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.

Editör: İHA AJANS