Çorum FK ile Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta Çorum FK’lı iki minik kız taraftarların kartonlara yazdığı ve maç esnasında da birkaç kez ekranlara yansıyan notları büyük dikkat çekti.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve aralarında Malatyla’nın da bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yıldönümü nedeniyle iki küçük kız taraftar kartonlara “6 Şubat’ı unutmadık. Unutmayacağız. Hoş geldiniz Malatya’ya” ve Çorum-Malatya el ele buraya” yazılı pankart açtılar.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun ve futbolcular maç sonu bir araya geldi. Minik taraftarlar kendi hazırladıkları pankartları Uçkun’a hediye etti.

UÇKUN MİNİK TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirmek için kameralar karşısına çıkan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, minik taraftarların açtığı pankarttan övgüyle bahsetti. Açılan pankartları basın toplantısı odasına getirerek kameralara gösteren Uçkun, “Çorumlu minik taraftarların açtığı pankart beni çok duygulandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çorum-Malatya her zaman dost il olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır” ifadelerini kullandı.