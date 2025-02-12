Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan 24.hafta maçında takımlarını desteklemek üzere Çorum’a gelen Malatyalı taraftarlara leblebi jestinde bulunuldu.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın gelenek hale getirdiği rakip taraftarlara leblebi ikramı jesti Yeni Malatyaspor maçında da devam etti. Kırmızı-Siyahlı Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım, maçın devre arasında Malatyaspor tribününe giderek taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, Sarı-Kırmızılı taraftarlara leblebi ikramında bulundu.

Taraftarlar Yıldırım’a teşekkür ederek Çorum’un dost takım olduğuna vurgu yaptılar.