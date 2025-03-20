Sabah saatlerinde polis tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan İmamoğlu İnşaat Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile isim benzerliği talihsizliğine uğrayan CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, itibar suikastine uğradığını ifade ederek, kendi fotoğrafını kullanan CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet gazetelerine dava açacağını bildirdi.

Konuya ilişkin Tuncay Yılmaz’ın Avukatı Doğan Öksüz’ün yaptığı açıklama şöyle:

“19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Kent Uzlaşısı' konulu soruşturma kapsamında müvekkilimiz ile aynı ad-soyadı taşıyan Tuncay Yılmaz isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili haber yapan ve Demirören Medya Grubuna dahil olan CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri; internet sitelerinde gözaltına alınan kişi fotoğrafı olarak müvekkile ait fotoğrafı kullanmıştır. Ayrıca 19 Mart 2025 tarihinde aynı gruba ait haber kanallarında süreçle ilgili yapılan yayınlarda müvekkilin fotoğrafı üzerinden suçlamalarda bulunulmuştur. Bu durum sehven değil bilinçli ve kasten yapılan bir itibar suikastidir.

Bilindiği üzere müvekkilimiz yıllardır Çorum Belediyesi CHP Belediye Meclis Grubu Başkan Vekilliği ve Meclis Üyeliği görevini sürdürmektedir. Görev süresi içerisinde kendisine tevdi edilen emaneti onur, şeref ve saygınlık içerisinde korumuştur. Son dönemde de ilimizde yaşanan inşaat yolsuzlukları ile ilgili çalışmaları nedeniyle gerek yerel gerekse ulusal basında ses getirmiştir. Anlaşılan odur ki bu müvekkilimizin bu mücadelesinden rahatsız olan bir kısım güç odakları yandaş medya organları ile müvekkile karşı bir itibar suikasti düzenleme gayreti içerisindedir.

Bu konuyla ilgili haber yapan tüm basın camiasını doğru, dürüst ve ilkeli habercilik yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca yapılan haberlerle ilgili tüm hukuki, cezai ve idari (TCK 134, 135, 136, 137, 217/A, Basın Kanunu 19 ve 5651 Sayılı Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 19/1, 86, Türk Medeni Kanunu 24, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ilgili maddeleri hükümlerince) yollara başvuracağımızı da kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ