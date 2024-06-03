Müze Müdürü Metin Çakar ile bir araya gelerek ilçeye yapılacak olan Yükderesi Göleti hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten İsbir, “Yükderesi Göletimizin proje ihalesi gerçekleştirilmiş, yapım ihalesi aşamasına gelmiştir. Göletimiz sit alanı dışında ancak yaklaşık 5100 dönüm araziyi sulayacak sulama kanallarımız kısmen 3. derece sit alanı içerisinde kalmaktadır. Yapım ihalesi aşamasına geçebilmemiz için Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından alınan karar ile Müze Müdürlüğü’nden görüş isteyerek çalışma yapılırken alanda görevli bulundurulmalarını talep ettiler. Müze müdürlüğümüzün uygun görüşü sonrası en kısa süre içerisinde yapım aşamasına geçmesini sağlayacağız” dedi.

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