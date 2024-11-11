Taner İsbir, Ortaköy’de Alaca AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fadıl Aydın ile birlikte 100 civarında AK Partili genci ağırladı.

İlçelerinde gençleri görmenin çalışma şevklerini artırdığını belirten İsbir; “Bir olun, diri olun, çalışkan olun, yurdunuzu sevin” diyerek gençlere siyasette bilgi aktarımında da bulundu.

Başkan İsbir ayrıca gün geçtikçe Ortaköy’e olan ilgi ve merakın artığını, yaptıkları hizmetlerin ortada olduğunu ve çevre insanların dikkatini çektiğini de vurguladı.

Taner İsbir gençlere rehberlik ederek ilçenin önemli yerlerinden Şapinuva Örenyeri, İncesu Kanyonu ve Ortaköy içinde yapılan çalışmaları da gezdirerek bilgi verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ