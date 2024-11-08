Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilecek sosyal konut projesi kapsamında ihaleye çıkacak olan Ortaköy ilçesi 67 konutlu TOKİ projesi 15 Ocak 2025 tarihinde saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 67 konutlu TOKİ projesinin daha evvel 3 kez ihaleye çıktığını ancak katılımcı firmanın olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirterek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile görüşme sağlayarak projemizin tekrar ihale edilmesini talep ettik. İhalemiz 15.01.2025 günü saat 15.30’da 4. kez ihale edilecek. İlgili firmaları ihaleye katılmaya davet ediyor, istekli ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu süreçte bizlerden desteğinin esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Ak Parti Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR