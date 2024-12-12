KOSGEB’in Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 3. Çağrı başvuruları 1- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteğinde 2024 yılı 1. ve 2. dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. dönem başvuruları ise 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. 2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları ise 1 – 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin son üç yıl içerisinde Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekir. İş Geliştirme Desteğine kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

DESTEKLENECEK GİDERLER

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

DESTEK VERİLEN SEKTÖRLER

NACE Rev. 2’ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

Editör: Haber Merkezi