Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, “Son 30 yılda değişen dünyada bağımlılık süreçleri de değişmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı, online kumar bağımlılığı gibi tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarından farklı yeni tür bağımlılıklar maalesef görülmeye ve yayılmaya başladı. Bu süreçte okullarda görevli psikolojik danışmanların uygulamaları bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek, sürecin il genelinde bağımlılıkla mücadele uygulamalarını artıracağına dikkat çekti.

Eğitim süreci, Bağımlılıkla Mücadele Programı Koordinatör Formatörü Yaser Mert ve TBM formatörleri Gözde Olukçu, Göksel Tandoğan ve Remzi Burcu Bekleviç tarafından gerçekleştirilecek. Eğitim kapsamında, il genelindeki 270 psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilecek ve eğitilecek.

Editör: KEMAL YOLYAPAR