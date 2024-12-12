Kermese Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katılarak destek verdiler. Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Kadın Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen kermeste toplanan bağışların yardıma muhtaç ailelere aktarılacağını söyledi.

Baro Başkanı Kalıpcı, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini vermek istediklerini, geçmişte de Çorum Barosu olarak bu amaçla kermesler düzenlediklerini ve artık gelenek haline getirdiklerini ifade ederek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çorum Barosu avukatlarının yanısıra Adliye’de görevli kâtip, mübaşir ve diğer görevlilerin de destek verdikleri kermes ilgi gördü.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ