TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, “Türk Yüzyılında Ülkü Sohbetleri” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferanslar serisine bugün “Ülkücü Hareketin Dünü, Bugüne ve Yarını” konusu ile devam edeceklerini bildirdi.

İsmail Deli, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ile Taş Medreseli ülkücüler Derneği Genel Başkanı Mehmet Yamtar Çelik’in katılımı ile düzenlenecek olan konferansın bugün saat 19.30’da Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde yapılacağını da açıklayarak tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ