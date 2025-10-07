Hatice & Abdullah Uygun çiftinin oğlu Yusuf; Mehmet – Saniye Koca çiftinin kızları İrem ile evlendi. Genç çiftin düğünü protokolün katılımıyla ayrı bir anlam kazandı. Törene Vali Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Nikâh ise Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan tarafından kıyıldı. Düğün törenine katılan davetliler orkestra eşliğinde çalınan oyun havalarında doyasıya oynadı, yöre halayları çekti.

Uygun ve Koca çifti davetlilerin masalarını gezerek katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ