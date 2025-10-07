Beyza Gözde Bıçak ile Jamia Hunder’in nikahını Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin kıydı.

Nikahta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri Zeki Gül ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, önceki dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran, Enerji Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Gambia’nın Ankara Büyükelçisi Alkali Conteh, Zambia Büyükelçisi William Sikazwe ve İlahiyatçı, Kozaklı Lisesi Müdürü Mahmut Bıçak ise nikah şahitliği yaptı.

Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı düğünde konuklar genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi