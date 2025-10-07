Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve etkinliğin daha verimli geçmesi amacıyla alınan bu kararın zorunlu bir erteleme olduğu ifade edildi.

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, şenliğin aynı yer ve formatta gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 8 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan ‘Hitit’e Hoşgeldin Şenliği’, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe ertelenmiştir. Doyasıya eğlence için tüm öğrencilerimizi ve akademik personelimizi Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’na bekliyoruz.”

Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı şenlik yeni eğitim-öğretim yılına renk katıyor. Konser, DJ performansı, dans gösterileri, öğrenci kulüpleri tanıtımları ve sosyal etkinliklerin yer aldığı şenlik, öğrenciler arasında Hitit Üniversitesi’nin en çok beklenen etkinliği olarak biliniyor.

Üniversite yönetimi, bu yılki programın da önceki yıllarda olduğu gibi dolu dolu geçeceğini ve öğrencilerin unutulmaz bir gün yaşayacağını belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR