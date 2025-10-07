Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda yine önemli gündem maddeleri görüşülecek.

Çorum Belediyesi tarafından uygulanacak olan bir “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”nın iptalinin de ele alınacağı toplantı yine imar ağırlıklı geçecek.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı’na yer tahsisi, Dijicraft Projesi İçin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi İle Ortak Hizmet Projesi yapılması, kadro iptali ve ihdası, Azerbaycan’a yapılacak yurtdışı geçici görevlendirme, Çorum Valiliği İle Ortak Hizmet Projesi, T-1 Cetvelinin Güncellenmesi, Beyarmudu Belediyesi İle Ortak Hizmet Projesi, Gümüşhane Kürtün İlçesi ve Amasya Hamamöze İlçesi İle Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması, kira ihalesi, meydan, cadde ve sokaklara isim verilip kaldırılması gibi konular ele alınacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ