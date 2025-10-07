Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre Çorum'da bugünden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. 8 Eylül Çarşamba günü ise sağanak yağış bekleniyor.

İşte Çorum'da 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çorum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Çorum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 9 Ekim 2025 Perşembe Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Ekim 2025 Cuma Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 11 Ekim 2025 Cumartesi Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.