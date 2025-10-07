Ziyarette, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi konusundaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yardımcısı Zekeriya Çostu, Sungurlu’ya özel bir önem verdiklerini belirterek, OSB’nin genişletilmesi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Zekeriya Çostu, “Sungurlu’muza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi sürecinin sıkı takipçisiyim ve bundan sonra da olmaya devam edeceğim.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Aluç ise, Sungurlu’nun sanayi alanında büyüme potansiyeline dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Zekeriya Çostu’ya teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR