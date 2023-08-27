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TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan, 26 Ağustos 1071'de başlayan Malazgirt meydan muharebesinde Bizans ordusunu yenerek Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Bundan Dokuz asır sonra, bir 26 Ağustos günü başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunu bozguna uğratan Atatürk ise Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir.”

İsmail Deli, “Vatan kuran, vatan kurtaran büyük komutanlara vefa borcumuzu Türk vatanını koruyarak bir nebze de olsa ödememiz mümkündür. Ne mutlu Türküm diyene.” ifadesini kullandı.