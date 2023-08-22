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Gece saatlerinde Kale Mahallesi Ata 23. Sokak’ta bulunan bir inşaatın çatısına çıkan Ü.B., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini atacağını söyledi.

Ü.B.’nin bulunduğu yerin adresini bilmediğini söylemesi üzerine telefon sinyalinin geldiği bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Telefonda yerini tarif etmeye çalışan şahıs, kendisinden konum atmasını isteyen polis ekiplerine “Konum atamıyorum abi” yanıtını verdi.

Ekiplerin aramalarına rağmen yeri tespit edilemeyen Ü.B., inşaattan inerek yakınlarda bulunan bir okulun adını telefonla görüştüğü polis ekibine söyleyerek tekrar inşaatın çatısına çıktı.

Adresi tespit eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Ü.B.’nin bulunduğu inşaatın çevresinde önlem aldı.

Eşini çok sevdiğini ifade eden Ü.B., polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Ü.B., ambulansla kontrol amaçlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Devlet Hastanesi’ne götürüldü.