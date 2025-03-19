19 Mart 2025 Çarşamba günü, sosyal medya platformlarına erişim sağlayamayan kullanıcılar "Instagram çöktü mü?", "Twitter çöktü mü?", "YouTube erişim sorunu var mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, Instagram, Twitter (X), YouTube ve Facebook gibi popüler platformlara erişimde sıkıntı yaşadığını bildiriyor. İşte 19 Mart itibarıyla sosyal medya erişim durumuna dair güncel bilgiler.

Instagram çöktü mü, erişim sorunu mu var?

Sabah saatlerinden itibaren, Instagram kullanıcıları akış yenileme sorunu, hikayelerin yüklenmemesi ve uygulamanın açılmaması gibi çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Kullanıcılar, "Instagram neden açılmıyor?" sorusuna yanıt ararken, dünya genelinde geniş çaplı bir aksaklık olabileceği düşünülüyor. Downdetector verilerine göre, sabah saat 06.00’dan itibaren Instagram'da erişim sıkıntıları rapor edilmeye başlandı.

Twitter (X) çöktü mü? Akış yenilenmiyor mu?

Popüler sosyal medya platformu Twitter (X) kullanıcıları da erişim sorunları yaşadıklarını belirtiyor. Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, akışın yenilenmediğini, tweetlerin görünmediğini ve uygulamanın donduğunu bildiriyor. Henüz Twitter yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, sorunun küresel çapta olup olmadığı araştırılıyor.

YouTube ve Facebook neden açılmıyor?

YouTube kullanıcıları ise video oynatma hataları ve yükleme problemleri ile karşılaşıyor. Aynı şekilde, Facebook’ta da kullanıcılar gönderi yükleyememe, mesajların gitmemesi ve sayfanın yenilenmemesi gibi problemlerle karşılaşıyor. Sosyal medya devlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.