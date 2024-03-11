Müslüman Aleminin en önemli ayı olarak kabul edilen Ramazan ayının ülkeye huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Dinçer Solmaz, “Bereketin, dayanışmanın ve huzurun ayı olan 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını bu yılda idrak etmeye başlıyoruz. Özellikle bölgemizde yaşanan gerginlik ve savaş ortamının son bulması, ülkemizde körüklenen kutuplaşmaya son verilmesi için Ramazan ayı çok önemli bir fırsattır” dedi.

Paylaşmanın ve kibirden uzaklaşmanın bu ayın en güzel hediyelerinden olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, mesajında şunları dile getirdi: “Unutmayalım ki, bu hediyeleri kabul etmek ve nimetlerinden faydalanmak bizlerin elindedir.

Ramazan ayının, ülkemizde her geçen gün artan yoksulluğun ve kriz ortamının sona erdirilmesine, milletimiz arasındaki kardeşliğin ve birliğin artmasına vesile olmasını diliyorum. Yürekten istiyorum ki, Müslümanlar arasında farklı coğrafyalarda süren savaşlar ve kavgalar sona ersin. Sadece ülkemizde değil, bölgemiz ve dünyamızda da barış ve huzur hakim olsun. İnsanlar inançları, dilleri ve renkleri için ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmasınlar.

Umuyorum ki, farklılıkların zenginliklerimiz olduğu, bu ay da daha iyi anlaşılır. Başta saygıdeğer Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm Müslüman Aleminin Ramazan ayını kutluyor, ülkemizin huzuruna, bereketine ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR