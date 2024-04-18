Açık oylama usulü ile yapılan seçimde Merkez İlçe İnsan Hakları Kurulu’na Meryem Demir, Alaca İnsan Hakları Kurulu’na Selahattin Eyyübi Batır, Bayat İnsan Hakları Kurulu’na Fatih Balcıoğlu, Boğazkale İnsan Hakları Kurulu’na Hüseyin Sülün, Dodurga İnsan Hakları Kurulu’na Mustafa Kaplan, İskilip İnsan Hakları Kurulu’na Duran Bıyık, Kargı İnsan Hakları Kurulu’na Mustafa Kemal Akpınar, Laçin İnsan Hakları Kurulu’na Selami Gafar, Mecitözü İnsan Hakları Kurulu’na Ali Özdanacı, Oğuzlar İnsan Hakları Kurulu’na Murat Kıdak, Ortaköy İnsan Hakları Kurulu’na Cemal Büzkaya, Osmancık İnsan Hakları Kurulu’na İbrahim Şişli, Sungurlu İnsan Hakları Kurulu’na Fehmi Vargeloğlu, Uğurludağ İnsan Hakları Kurulu’na Mehmet İpek seçildi.
Editör: Haber Merkezi