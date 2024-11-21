Şenay Osmancıklı, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden dönem birincisi olarak mezun olmuş, 2012 Almanya’nın Bochum Ruhr Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayarak demiryolu anabilim dalında uzmanlaşmıştı.
Gelini ile aynı ismi taşıyan kayınvalide Şenay Osmancıklı, Antalya’da yaşayan İnşaat Mühendisi Mahmut Büğdüz’ün kardeşi.
Şenay-Gökhan Osmancıklı çifti Ankara’da yaşamaktaydı.
Merhumenin cenazesi yarın (22 Kasım 2024 Cuma günü) doğum yeri Edirne Uzunköprü’de toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ