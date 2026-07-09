TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube ve Genel Merkez seçimlerinin ardından, Çorum Temsilciliği’nin yeni yönetim kurulu belirlendi.

İl sınırları içerisinde kanunda öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere oluşturulan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Çorum Temsilciliği Yönetim Kurulu; Özgür Kılıç, Ferhat Temür, Gürkan Akoğlu, Hakan Duman ve Nilüfer Aydoğdu’dan oluştu.

Yeni yönetimin, mesleki faaliyetlerin geliştirilmesi, üyeler arasındaki dayanışmanın artırılması ve kamu yararına yönelik çalışmaların sürdürülmesi noktasında görev yapacağı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi