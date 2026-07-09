Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Olağanüstü Meclis Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında; birlik üyesi belediye başkanları ile İl Genel Meclisi Başkanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Birlik Tüzüğü'nün ilgili hükümleri doğrultusunda Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımına ilişkin gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca sahipsiz hayvanların güvenli şekilde toplanması, bakım ve beslenme hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile Birliğin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, sahipsiz hayvanlar konusunda yürütülen çalışmaların hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de hayvan refahı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çorum'da kurumlar arasında sağlanan güçlü iş birliği ve koordinasyon sayesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Vali Çalgan, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlayacak her yatırımın kamu yararına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Birlik üyesi belediyelerin sürece sunduğu katkı ve iş birliği için teşekkür eden Çalgan, ortak sorumluluk anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından dilek ve temennilerle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ