“What Goes Around, Comes Around” isimli İngilizce Müzikal Çorum Doğa Koleji ortaokul öğrencileri tarafından 29 Şubat 2024 Perşembe günü Devlet Tiyatro Salonu’nda sergilendi. Keyifle izlenen müzikal büyük bir beğeni toplarken, seyircilerden defalarca alkış aldı.

Editör: Haber Merkezi