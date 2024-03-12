Bu yıl Ankara’da düzenlenen First Lego League turnuvasında okulumuzun Robotik Takımı PLATİNİUM TEAM yine geleneği bozmadı. Katıldığı her turnuvadan ödül ile dönen Çorum Doğa Koleji bu yıl da en prestijli ödüllerden birisi olan “ Yenilikçi Proje Birincilik Ödülü”nü kazandı.

Takımımız, okul öncesi dönemdeki çocukları müzik çalmaya teşvik etmek amacı ile geliştirdikleri “Müzik Yapp” isimli mobil uygulama turnuvada tüm katılımcıların ve jüri üyelerinin beğenisini kazanarak birinci oldu. Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Takım Koçu: Okan Dağlı.

Danışman Öğretmen: Ali Emre Altınok

Takım üyeleri: Dilanur Çulu, Avni Ciğerci, Salih Kaan Salkım, Dinçer Yazkurt, Ahmet Eymen Akaydın, Muhammed Muaz Güleç, Zeynep Derin İpek, Zeynep İpek Dağlı, Emir Alben, Şems Rüzgar Güleçyüz