Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Yavuz İncedal, 2020-2021 ve 2021-2022 Sezonlarında 44 resmi maçta görev yaptığı Düzcespor’la anlaştı.

3.Lig 3.Grup’ta play-off hesapları yapan Düzcespor’da Nedim Akbulut’la yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine Yavuz İncedal’ın getirildiği açıklandı. En son geçen sezon Muşspor’u çalıştıran 64 yaşındaki deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşıldığı belirtildi.

Arca Çorum FK’da 1 tam sezon görev yapan tek teknik direktör olarak kulüp tarihine geçen Yavuz İncedal, 2014-2015 Sezonunda 38 resmi maçta Çorum ekibinin başında yer almıştı.