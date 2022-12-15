Kararın öğrenilmesinden sonra önceki akşam Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan mahşeri kalabalığa hitap eden İmamoğlu, “Benim hâlâ gençliğim var” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, 25 yıl önce şiir okudu diye hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan’ın o zamanki sözünü hatırlattı: “Bu şarkı burada bitmeyecek”!..

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin liderleri İmamoğlu’na sahip çıkarken, yurt çapında olduğu gibi Çorum’dan da İmamoğlu’na destek mesajları yağıyor. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve bir kısım partililer, Saraçhane’deki büyük buluşmaya katılmak üzere İstanbul’a gittiler. İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de, yayınladığı mesajda “İmamoğlu’nun yanındayız, hukuksuzluğun karşısında, birlikte dimdik duracağız” dedi.



(Haber Merkezi)

