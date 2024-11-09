Ulusal Kurtuluş Savaşımızın muzaffer Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın ve aydınlanma devrimimizin önderi, Gandi’ye “Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı’yı da İngiliz zannederdim” dedirtecek kadar sömürülen mazlum milletlerin ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü nedeniyle yarın, bir kez daha tarifsiz duygularla; minnetle, özlemle, rahmetle anacağız.

Yarın saat 9’u 5 geçe, bu büyük insanın manevi huzurunda ulusça saygıyla eğileceğiz.

O, emperyalizm gerçeğini yüzyıl öncesinden görebilmiş ve bugünleri öngörebilmiş uzak görüşlü bir “deha”, tam bağımsızlığı olmazsa olmaz ilke saymış gerçek bir “yurtsever”, ulusuna çağdaş uygarlık hedefini gösterip çağdaşlaşma devrimlerini gerçekleştirecek kadar “ilerici”, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, milletin meclisine altın harflerle yazan bir “halkçı”, çok sesli, çok partili siyaseti temel amaç edinecek kadar “demokrat” bir liderdi.

O’nun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i ilelebet korumakta ve ilkelerini sonsuza kadar yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.